إيران.. مصرع 22 شخصًا جرّاء عواصف وأمطار‎

أعلنت السلطات الإيرانية، مصرع 22 شخصًا، وإصابة 53 آخرين، جرّاء الأمطار الغزيرة والعواصف التي ضربت معظم مناطق البلاد.

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، اليوم الأربعاء، أكد فيه أن العواصف والأمطار الغزيرة المتواصلة منذ 8 مايو/ أيار الجاري، ”أسفرت عن مصرع 22 وإصابة 53 شخصًا“.

وأوضح، أن ”20 شخصًا لقوا مصرعهم جرّاء إصابتهم بصواعق، وأن اثنين جرفتهما السيول“.

وكان 78 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب نحو ألف في إيران جرّاء أمطار غزيرة بدأت يوم 17 مارس/ آذار الماضي واستمرت نحو شهر.