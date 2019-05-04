الإعصار فاني يقتل 12 شخصًا في الهند ويجتاح بنغلادش (فيديو)

لقي 12 شخصًا على الأقل حتفهم في ولاية أوديشا بشرق الهند جراء الإعصار فاني ،الذي اجتاح البلاد قبل أن يتحرك شمالًا إلى بنغلادش اليوم السبت، حيث نقلت السلطات أكثر من مليون شخص إلى مناطق آمنة.

وفقد الإعصار المداري فاني، الذي يعد أقوى إعصار يجتاح الهند منذ خمس سنوات، بعضًا من قوته بعد وصوله إلى اليابسة، وخفضت إدارة الأرصاد الجوية الحكومية تصنيفه إلى ”منخفض جوي عميق“.

وفي داكا عاصمة بنغلادش، قال مسؤول بوزارة إدارة الكوارث إن موجات المد الناجمة عن الإعصار لا تزال تخترق الحواجز وتغمر عشرات القرى المنخفضة على سواحل بنغلاديش.وجرى نقل نحو 1.2 مليون شخص يعيشون في مناطق تعد الأكثر عرضة للخطر في بنغلادش إلى نحو أربعة آلاف ملجأ.

وقال المسؤول المحلي، تانموي داس، إن الإعصار دمر عددًا من المنازل في منطقة نواخالي حيث لقي طفل يبلغ من العمر عامين حتفه وأصيب نحو 30 شخصًا.

وفي الهند، بدأت السلطات في تقييم حجم الأضرار التي خلفها الإعصار فاني.

وذكرت وسائل الإعلام أن 12 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في أنحاء ولاية أوديشا معظمهم بسبب سقوط أشجار، لكن إجلاء 1.2 مليون شخص خلال الساعات الأربع والعشرين التي سبقت وصول الإعصار المداري جنبت البلاد خسائر بشرية كبيرة.

وقال المفوض الخاص بشؤون الإغاثة في أوديشا، بيشنوبادا سيثي، إن 116 شخصًا أصيبوا في أنحاء الولاية.