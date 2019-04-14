كويتيون يعتصمون للمطالبة بتعويضات عن أضرار السيول

نفذ مواطنون كويتيون يوم الأحد، اعتصامًا أمام مبنى الهيئة العامة للتعويضات، للمطالبة بتعويضات السيول والأمطار التي وُعدوا بها، بعد تعرضهم لخسائر مادية نتيجة الأمطار التي هطلت على البلاد في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقال المعتصمون إن لجنة التعويضات تفقدت الأضرار التي تعرضوا لها نتيجة السيول الجارفة، ووعدتهم بأن يتم تعويضهم خلال أسابيع قليلة، لكن مضت 5 أشهر دون أن يحصلوا على تعويضاتهم.

وكانت أمطار غزيرة ضربت البلد الخليجي بمحافظاته الست، مطلع الشتاء، نتج عنها تشكل السيول وانجراف في الأتربة والممتلكات وشلل في الحركة وحالة وفاة واحدة، الأمر الذي أثار استياء المواطنين تجاه الاستعدادات الرسمية اللازمة لموسم الشتاء.

وبعد أسابيع من السيول الجارفة، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية آنذاك عن بدء استقبال طلبات التعويض عن الأضرار والخسائر التي تسببت بها الأمطار الغزيرة في ممتلكات المواطنين والوافدين، لتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.

مواطن خلال الاعتصام أمام هيئة التعويضات لـ ⁧#كويتنا⁩ | 5 أشهر مرت على كارثة الأمطار و لم تصرف لنا أية تعويضات .. بيوتنا تضررت وقدمنا المستندات ولم يتصل بنا أحد .. pic.twitter.com/On57JF1qKq — كويتنا | kuwaitna???????? (@kuwaitnanews) April 14, 2019