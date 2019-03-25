ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إيران إلى 17 شخصًا (صور)

تسببت الفيضانات المفاجئة جنوب إيران، اليوم الإثنين، في مقتل نحو 17 شخصًا وإصابة 74 آخرين، وفقًا للتلفزيون الحكومي الإيراني.

وقال رئيس خدمات الطوارئ الطبية بمحافظة فارس جنوب إيران، سعيد غلام زاده: إن ”الأمطار الغزيرة بمدينة شيراز تسببت في حدوث فيضان مفاجئ، وأدت إلى مصرع 17 شخصًا وإصابة 74 آخرين بجروح“.

وفي وقت سابق، ذكر التلفزيون الحكومي أن معظم القتلى كانوا يحاولون تسجيل مقاطع فيديو عن الفيضانات على هواتفهم.

وكانت محافظات فارس وكردستان وقم وأصفهان في حالة تأهب؛ بسبب الفيضانات الوشيكة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في العاصمة طهران من فيضانات تضرب العاصمة.

وقال حاكم مقاطعة فارس عناية الله رحيمي: إن ”الفيضانات تحت السيطرة، وإن أعمال الإغاثة جارية“، داعيًا الناس ”البقاء في منازلهم“، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.

وتُعاني مقاطعتا جولستان ومازاندران الشمالية من الفيضانات منذُ أكثر من أسبوع، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص، وفقًا لمصادر حكومية.

وتأثر أكثر من 56000 شخص في مختلف المدن والمناطق الريفية في المحافظتين؛ نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي وقعت يومي 19 و20 من شهر آذار/مارس الجاري.

طوارئ بـ10 محافظات

وفي ذات السياق، أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الإثنين، حالة الطوارئ في 10 محافظات بسبب الفيضانات، داعية الإيرانيين إلى تجنب السفر خلال اليومين المقبلين بسبب هطول الأمطار الغزيرة وانقطاع الطرق بين المدن الإيرانية.

ودعا الرئيس حسن روحاني جميع المسؤولين في المحافظات العشر إلى التواجد في مقرات الحكومة؛ بسبب الفيضانات التي تسببت بها الأمطار في تلك المحافظات والقرى التابعة لها، وفقًا لوزير الطاقة رضا اردكاني.

والمحافظات الـ10 هي: (بوشهر وأذربيجان الغربية، وخوزستان، ولرستان، وكهكيلو وبوير أحمد، وفارس وهرمزغان، وخراسان الشمالية، وخراسان الرضوية).

بدورها، طالبت وزارة الداخلية المواطنين بوقف رحلاتهم السياحية داخل البلاد خلال اليومين القادمين حتى استقرار الحالة الجوية.

من جانبها، أعلنت إدارة خلية الأزمة التي يشرف عليها النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، اليوم الإثنين، أن ”300 من طرق البلاد تعرضت لفيضانات ودمار بسبب هطول الأمطار المتواصلة منذ يوم أمس الأحد“، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الحكومية ”إيرنا“.

وفي مدينة دزفول بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران، تم الإعلان عن حالة الطوارئ بسبب حجم الفيضانات واستمرار هطول الأمطار حتى يوم الأربعاء القادم، حسب الحالة الجوية.