الفيضانات تدمر 1500 وحدة سكنية شمال إيران (صور)

دمرت الفيضانات المستمرة منذ عدة أيام في محافظة مازندران شمال إيران، 1500 وحدة سكنية، بحسب ما أعلن مسؤول مؤسسة الإسكان بالمحافظة ”محمد خاني“.

وقال خاني لوكالة أنباء ”فارس نيوز“، اليوم الاثنين، إن ”الفيضانات التي ضربت محافظة مازندران شمال إيران خلال الأيام الماضية دمرت 1500 وحدة سكنية“، مضيفًا أن ”المقاطعات التي تقع شرق محافظة مازندران هي المتضرر الأكثر من الفيضانات“.

وبين خاني أن ”الفيضان غير مسبوق، والأضرار شديدة للغاية في محافظة مازندران“، داعيًا جميع المواطنين إلى تقديم العون والمساعدة للمتضررين.

كما تشهد المناطق المتضررة من الفيضانات في محافظات غلستان شمال البلاد أيضًا أوضاعًا مأساوية أثرت بعمق على السكان المحليين، وفيما أصبحت ظروف المعيشة في غلستان حرجة للغاية.

وقد سبق لبعض الخبراء أن توقعوا حدوث الفيضان، لكن، لم يتخذ أي إجراء لمنع وقوع الكارثة.

وغاب محافظ إقليم غلستان، مناف هاشمي، بسبب سفره خارج إيران أثناء وقوع الفيضانات، وبعد ذلك تمت إقالته من منصبه من قبل نائب الرئيس الإيراني إسحاق جاهانغيري، يوم السبت الماضي.

ولحقت الفيضانات بمحافظة غلستان بأكثر من 56 ألف شخص فيما حاصرت الفيضانات نحو 70 قرية في المحافظة، ولقي خمسة أشخاص مصرعهم نتيجة الفيضانات.