قادم من السعودية.. الأردن يتأهب لغزو الجراد

تتأهب السلطات الأردنية المختصة، لمواجهة أسراب الجراد التي يُتوقع أن تضرب المملكة قادمة من الأراضي السعودية.

وقال الناطق باسم وزارة الزراعة، لورنس المجالي، إن وزارته ”وضعت خطة استباقية، وجهزت كوادرها بـ120 مهندسًا مختصًا، للتعامل مع دخول أسراب من حوريات الجراد غير المكتملة“.

وأضاف المجالي أن ”دخول الجراد إلى الأردن محكوم بالرياح“، موضحًا أن ”الرياح الشمالية في السعودية، ربما تساهم بدخول الجراد إلى أراض أردنية“.

وعن المناطق التي قد تشهد دخول الجراد، أوضح المجالي أن المحافظات المتوقع أن يصلها الجراد هي: ”العقبة، والطفيلة، ومعان، والزرقاء (الأزرق تحديدًا)، والعاصمة عمّان (الجيزة تحديدًا).

وأشارت وزارة الزراعة إلى أنه ”أعدت خطتها الاستباقية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة، بحيث تم توفير آليات من القوات المسلحة، وطائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، في حال دعت الحاجة لذلك“، وفقًا للمجالي.

وطمأن المجالي الأردنيين بأنه ”في الوقت الراهن لا وجود فعليًا للجراد على أرض الأردن، وأن الخطة احترازية فقط“، مشددًا على أن الأمر ”لا يدعو للذعر أو القلق“.

بدوره، بين موقع طقس العرب إن ”فرصة دخول الجراد إلى المملكة ربما تكون ضعيفة بسبب حركة الرياح وبرودتها المتوقعة ابتداء من يوم الثلاثاء وحتى الأسبوع المقبل“.

وقال الموقع إنه ”من المتوقع تعرض المملكة لرياح باردة وقوية، الأمر الذي يتسبب بابتعاد الجراد“، مشيرًا إلى أن ”مصادر الرياح بعيدة عن منطقة البحر الأحمر“.

وأوضح أن حركة الجراد ”تعتمد على اتجاه الرياح وسرعتها، وأن مصادر الرياح القادمة بالتزامن مع فترة وصول الجراد ليست من مناطق تكاثر الجراد، الأمر الذي يقلص احتمالية دخول الجراد أراضي المملكة“.