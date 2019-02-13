لأول مرة منذ 100 عام.. تصوير نمر ليوبارد النادر في غابات أفريقيا (صور)

نجح مصور بريطاني في تصوير حيوان نادر جدًا، حيث التقط بورارد لوكاس صورًا مثيرة لنمر ”ليوبارد“ في غابات ”لايكيا“ في كينيا، وذلك في سابقة تُعد الأولى من نوعها منذ 100 عام.

وظهر نمر ليوبارد في مشاهد مصورة، نشرتها صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، بفروته الداكنة التي تساعده على الاختباء في الظلام مع بقع شبيهة بالبهاق، يجوب السهول وسط الظلام، ويبحث بعينيه العريضتين بلهفة عن الفريسة.

وشرح لوكاس أن هذا النوع من النمور لديه اختلاف جيني. وأظهرت اللقطات أن نمر ليوبارد لا يزال موجودًا، حيث تم التعرف عليه بمساعدة علماء أحياء.

وأوضح أنه نجح في تصويره باستخدام معدات متطورة، نصبها في أماكن واسعة من الغابة الأفريقية، وتتضمن أجهزة استشعار حركة لاسلكية وكاميرات عالية الجودة، وثلاثة فلاشات.

ورُصد نمر ليوبارد آخر مرة في إثيوبيا في عام 1909، حيث وضعت صوره في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في واشنطن.