جسم مجهول يدور بالقرب من الأرض يُحير علماء الفلك

أثار جسم مجهول يدور بطريقة متقطعة بالقرب من الأرض، حيرة علماء الفلك مؤخرًا.

ويعتقد باحثون أن الجسم الذي يدور خارج كوكب الأرض على بعد 373 ميلاً “600 كم” فوق الأرض، يمكن أن يكون حقيبة من النفايات، حيث يراه البعض أنه بقايا إطلاق صاروخ ، إلا أن الخبراء لم يحددوا مصدرها نظرًا لصغر حجمها.

ويعتقد الخبراء أن هذا القمر الصناعي الغريب هو على الأرجح قطعة من مادة واهية، مثل رقائق معدنية من صاروخ، وفقًا لصحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية.

تم اكتشاف هذا الكائن المحير، الذي أطلق عليه اسم A10bMLz لأول مرة يوم الجمعة بواسطة تلسكوب (ATLAS).

كما تم تحليل الكائن من قبل علماء الفلك في مرصد لندن نورثولت برانش، وتم وصفه بأنه “خفيف الوزن للغاية” ويمتد لمسافة عدة أمتار.

وقال مرصد نورثولت: “هذا يشير إلى ما يعرف باسم حقيبة القمامة الفارغة, قطعة من مادة خفيفة (ربما معدنية رقيقة) ، خلفها إطلاق صاروخ”.

وأضاف: “إنه يدور حول الأرض في مدار غير معتاد إلى الوراء، على مسافة متوسطة تبلغ 262000 كيلومتر”.