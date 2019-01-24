الأمطار الغزيرة تودي بحياة 3 أشخاص شمال إسبانيا ‎

أعلنت السلطات الرسمية في إقليمي “أستورياس” و”كانتابريا” شمال إسبانيا، مصرع 3 أشخاص، جراء الأمطار الغزيرة والعواصف.

وقالت حكومة منطقة “ستورياس” ذاتية الحكم، في بيان اليوم الخميس: “إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم جراء حوادث المرور الناجمة عن انهيار الطرق والانهيارات الأرضية في بعض القرى بالإقليمين”.

من جهته، أوضح رئيس حكومة كانتابريان ذاتية الحكم، ميغيل أنخيل ريفيلا، أن أكثر من ألف شخص طلبوا المساعدة من فرق إنقاذ المدنية صباح يوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر ريفيلا أن الكثير من المنازل والمحال التجارية والأراضي الزراعية، تضررت بسبب الفيضانات.

ولفت إلى أن حكومة الإقليم ستطلب مساعدات مادية من الحكومة المركزية بشأن المناطق التي ستعلنها منكوبة.