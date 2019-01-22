شاهد مدن أشباح لا تزال قائمة منذ انهيار الاتحاد السوفييتي

أظهرت مجموعة صور فريدة كيف تحولت العظمة السوفيتية في المدن الصناعية لجمهورية قيرغيزستان إلى صحراء قاحلة، حيث رصد المصور الهولندي ثيسس بروكامب مشاهد مروعة، لبلدتي “مينغ كوش” و”أينلشيك”.

وكانت البلدتان تحت سيطرة الاتحاد السوفييتي، واشتهرتا بتعدين التنجستن والقصدير والموليبدنوم، وإنتاج اليورانيوم، وذلك مُنذ عام1980م، وحتى انهيار الاتحاد السوفييتي.

وظهرت البلدتان كما لو أنهما “مدن أشباح”، ولا تزال الرافعات والآلات والشاحنات متروكةً في المصانع التي بدت مهترئة وتنمو على سطحها الطحالب، كما وظهرت المنازل القديمة عفنة ومتهالكة، ولا تزال تحتفظ بداخلها بلوحات وأدوات المائدة وأواني الطبخ والخزائن.

وقال بروكامب لموقع “ميل اون لاين ترافيل” البريطاني، اليوم الإثنين: “واجهت البلدتان الإهمال، حيث لم يلمسهما أحد، على مر السنين منذ انهيار الاتحاد السوفييتي قبل 29 عامًا، وذلك لهجرة معظم سكانهما، وعدم وجود هيئة حاكمة داخلهما، مما أعطاهما لمحةً ملموسةً من الماضي”.