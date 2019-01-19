شاهد أغلى كابينة داخل سفينة في العالم (صور)

أظهرت خطوط الرحلات البحرية من ميناء فلوريدا “فيرجين فوياجيس”، الصور الأولى لأغلى كابينة صممتها داخل سفينتها السياحية الجديدة “سكارليت ليدي”، وخصصتها للبالغين فقط.

كما نشرت “فيرجين فوياجيس” صورًا لأجنحة “سكارليت ليدي”، البالغ عددها 78 جناحًا، وصممتها بمستويين “روكستار” و”ميغاروكستار” الفاخرة، وزودت الأجنحة، مع غرف خاصة للموسيقى، كما ووضعت قيثارات ومكبر صوت مع أسطوانة فونوغراف في غرف المعيشة.

وأنشأت غرف نوم إضافية، وحمامًا رخاميًا فاخرًا مع حوض استحمام، وشرفة “توسعية”، ووضعت مدرجًا في الهواء الطلق يؤدي إلى مائدة طعام.

وقالت “فيرجين فوياجيس”، نقلًا عن صحيفة ديلي ميل البريطاني، إنها “أرادت من خلال إنشاء سكارليت ليدي جلب الثراء المتمرد للحياة في البحر مع الكثير من الإثارة”، مُبينةً أنها “ستكون بمثابة مأوى للركاب، حيث سيتمتعون بدروس اللياقة البدنية المجانية والطعام المجاني”.

ومن المقرر أن تصل “سكارليت ليدي” ميناء ميامي في عام 2020، وذلك لموسم الإبحار الافتتاحي لها حول منطقة البحر الكاريبي.