الكويت تبدأ توزيع التعويضات المالية للمتضررين من “أمطار نوفمبر”

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في الكويت، هند الصبيح، اليوم الإثنين، أنه سيتم تحويل مبالغ التعويضات للدفعة الأولى من المواطنين المتضررين من الأمطار إلى حساباتهم في البنوك خلال نهاية الأسبوع الحالي.

وقالت الوزيرة الصبيح إنه “تم الانتهاء من استقبال طلبات المواطنين والمقيمين ممن تضرروا من الأمطار الغزيرة الأخيرة خلال شهر نوفمبر المنصرم، وتم تقسيم هذه الطلبات إلى مجموعات، حيث تم البدء بالمجموعة الأكثر والأكبر تضررًا واحتياجًا، ثم الانتقال إلى المجموعة الأقل منها وهكذا”، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وبينت الوزيرة أن “فرق العمل المكلفة ببحث تداعيات الأمطار الغزيرة الأخيرة انتهت من إعداد تقاريرها بشأن تحديد الأضرار التي نجمت عن هذه الأمطار على الشوارع والطرق الرئيسية، أو على مدرج المطار أو على المباني الحكومية”.

وأضافت أن “فرق العمل قامت كذلك بتحديد مسؤولية المتسبب في تلك الأضرار، سواء كانت شركات أو مكاتب استشارية تشرف على المشاريع الحكومية، أو مدراء وموظفي هذه المشاريع في الجهات الحكومية”.

وأوضحت الصبيح بأن “فرق العمل وضعت العديد من الحلول التي من شأنها تفادي أي أضرار تتسبب فيها السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في المستقبل”.

وكانت وزارة الشؤون قد أعلنت منذ أسابيع عن بدء استقبال طلبات التعويض عن الأضرار والخسائر التي تسببت بها الأمطار الغزيرة في ممتلكات المواطنين والوافدين، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد تشكل السيول وانجراف الأتربة وغرق عدة شوارع في مختلف المحافظات.