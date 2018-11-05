سعودية توثق ظاهرة فريدة في سماء الرياض (فيديو)

وثقت سيدة سعودية تشكل “سحب الرول” أو السحب الأسطوانية، شمال غرب العاصمة الرياض، تزامنًا مع حالة الطقس، التي تشهدها المملكة.

وأظهر مقطع فيديو، نشره حساب “أخبار السعودية” على “تويتر”، اليوم الإثنين، لحظة تشكل الظاهرة الفريدة، التي نادرًا ما يتم توثيقها في تغيّر أحوال الطقس.

وتشهد السعودية حاليًا طقسًا مطريًا غير مسبوق؛ أدى إلى هطول غزير للأمطار، وتسبب في أضرار مادية جسيمة، خصوصًا في المناطق الغربية من المملكة.

سيدة توثّق منظرًا مهيبًا لنفود السر في محافظة شقراء، تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها المملكة.