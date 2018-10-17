سيول جارفة وأمطار غزيرة بمكة المكرمة (فيديو وصور)

سيول جارفة وأمطار غزيرة بمكة المكرمة (فيديو وصور)

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

أصدر الدفاع المدني السعودي تعميمًا حذر فيه المواطنين والمقيمين، في “العاصمة المقدسة” مكة المكرمة من التقلبات الجوية، التي أدّت إلى تشكل سيول جارفة بسبب هطول أمطار غزيرة.

ونشر حساب “إمارة منطقة مكة” بموقع “تويتر” تغريدة تضمنت نص التعميم جاء فيها: “الدفاع_المدني يدعو المواطنين والمقيمين في #العاصمة_المقدسة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية والأمطار المصحوبة بالرياح”.

وأكد الدفاع المدني أن نهاية هذه الحالة الجوية ستكون يوم غد الخميس.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالسعودية، قد حذرت في وقت سابق اليوم، أيضًا، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة، والتي قد تؤدي وفق الهيئة لجريان السيول.

وتشهد منطقة نجران ذات الحالة المناخية حيث تكون معرضة لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المنطقة، تشمل “الخرخير وشرورة” وجنوبي الربع الخالي والمرتفعات الجنوبية التي تمتد حتى مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض.

وخلال الساعات الأخيرة تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا ترصد هطول أمطار غزيرة على “نعمان” شرق مكة المكرمة.

وشهدت “الشرايع” الواقعة شرق مكة المكرمة جريان سيول قوية، وثّقها ناشطون عبر موقع “تويتر”، وحمل المقطع مشهدًا لسيل يحتل شارعًا عامًا ويشل الحركة عليه.

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