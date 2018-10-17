سيول جارفة وأمطار غزيرة بمكة المكرمة (فيديو وصور)

أصدر الدفاع المدني السعودي تعميمًا حذر فيه المواطنين والمقيمين، في “العاصمة المقدسة” مكة المكرمة من التقلبات الجوية، التي أدّت إلى تشكل سيول جارفة بسبب هطول أمطار غزيرة.

سيول رهجان تدخل الاحياء خلف محطة السيف pic.twitter.com/uvNjqlFPHO — القرشي بندر (@abogehad889) October 17, 2018

سيول وادي نعمان لك الحمد يارب pic.twitter.com/Ac0n3La0Rj — خالد ???????? (@Ksa1436_1436) October 17, 2018

من وسط سيول نعمان جنوب شرق مكة المكرمة pic.twitter.com/Igou08DiW1 — عبدالرحمن السلمي (@ksa201326) October 17, 2018

ونشر حساب “إمارة منطقة مكة” بموقع “تويتر” تغريدة تضمنت نص التعميم جاء فيها: “الدفاع_المدني يدعو المواطنين والمقيمين في #العاصمة_المقدسة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية والأمطار المصحوبة بالرياح”.

وأكد الدفاع المدني أن نهاية هذه الحالة الجوية ستكون يوم غد الخميس.

#مكة_الان #الدفاع_المدني يدعو المواطنين والمقيمين في #العاصمة_المقدسة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية والأمطار المصحوبة بالرياح

• نهاية الحالة : الخميس pic.twitter.com/Au8BJYc2xJ — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) October 17, 2018

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالسعودية، قد حذرت في وقت سابق اليوم، أيضًا، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة، والتي قد تؤدي وفق الهيئة لجريان السيول.

وتشهد منطقة نجران ذات الحالة المناخية حيث تكون معرضة لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المنطقة، تشمل “الخرخير وشرورة” وجنوبي الربع الخالي والمرتفعات الجنوبية التي تمتد حتى مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض.

#الطقس: بمشيئة الله، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة نجران تشمل "الخرخير وشرورة"، وجنوبي الربع الخالي، وكذلك على المرتفعات الجنوبية تمتد حتى مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض.https://t.co/LeuJDuUsVA#واس pic.twitter.com/Mv5KM9Tgue — واس (@spagov) October 17, 2018

وخلال الساعات الأخيرة تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا ترصد هطول أمطار غزيرة على “نعمان” شرق مكة المكرمة.

امطار غزيره على نعمان شرق مكه المكرمه #تصويري pic.twitter.com/kTYrTYvu0u — محمد البلادي (@Al_Baladi) October 17, 2018

وشهدت “الشرايع” الواقعة شرق مكة المكرمة جريان سيول قوية، وثّقها ناشطون عبر موقع “تويتر”، وحمل المقطع مشهدًا لسيل يحتل شارعًا عامًا ويشل الحركة عليه.