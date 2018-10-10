مقابل 380 ألف إسترليني.. قطعة من صخور القمر للبيع في مزاد ببوسطن (صور)

تعرض قطعة صخرية ضخمة من القمر في مزاد علني مقابل 380 ألف جنيه إسترليني ما يعادل 500 ألف دولار، في بوسطن.

ويبلغ وزن الصخرة التي تحطمت على الأرض حوالي 5.4 كيلوجرامات، وهي مكونة من 6 شظايا ويمكن تجميعها معًا مثل بانوراما، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتم العثور على قطعة كبيرة من الصخور، المعروفة بشكل غير رسمي باسم “The Moon Puzzle”، بعد أن هبطت في الصحراء الكبرى في العام الماضي، وهي واحدة من أكبر قطع صخور القمر التي تُعرض للبيع، وقد تم طرحها للبيع من قبل دار RR Auctions للمزادات في الولايات المتحدة.

ويزن الجزء الأكبر من النيزك 6 أرطال (2 كجم)، وهو أكثر من 7 في 5 بوصات (17 × 12 سم).

ووصف خبير نيزكي الصخرة بأنها الأكثر أهمية من نوعها في السوق، حيث قال الخبير جيف نوتكن: “لقد انفجر هذا النيزك من سطح القمر في الماضي البعيد، على الأرجح بسبب تأثير نيزك مختلف، ثم ارتحل على مسافة 250 ألف ميل إلى الأرض”.

وأضاف:”من دون شك، هذه واحدة من أهم النيازك المتاحة في أي مكان بالعالم اليوم، وربما يكون النيزك الأكثر أهمية معروض للبيع في تاريخ علم النيازك”.

ومن المقرر أن ينتهي المزاد المحدد في 18 أكتوبر الجاري.