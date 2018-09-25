مسؤول إيراني يحذر من “خطر” يهدد وجود مدينة تبريز

كشف نائب مدير منظمة البيئة في إيران، مسعود تجريشي، عن أزمة وصفها بـ”الخطيرة” تهدد مدينة تبريز الإيرانية.

وقال تجريشي إن “بحيرة أرومية في طريقها للجفاف نهائيًّا، وهو أمر إذا ما حدث لن يكون هناك وجود لتبريز نظرًا للجفاف الذي سيضرب المدينة”.

وأضاف أن “هذا ليس بمثابة تحذير عادي بل هو أمر واقع، وهذا الأمر يخيف الكثيرين من أهالي المدينة”، بحسب موقع “راديو زمانه” الإيراني.

وأشار إلى أنه “في نهاية العام ستجف تلك البحيرة نهائيًّا إذا لم يتم التحرك من أجل هذا الأمر”.

وتابع أن “بعض المديرين لم يعالجوا -بعد- قضية أزمة المياه في إيران، وهناك تهديد حقيقي”.

وتقول تقارير محلية، إنه “في ظل عدم تحرّك الحكومة، لا تزال حالة البحيرة سيئة وفي طريقها للجفاف بشكل نهائي، وحتى الآن لم يتم توفير الدعم المالي لفريق إعادة إعمار بحيرة أرومية”.

وانحسر أكثر من 80% من المساحة الكلية لأرومية خلال العقدين الماضيين.