وفاة 1500 فرنسي في 2018 بسبب “ثاني أسخن صيف” تشهده البلاد

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أنيّس بوزين، الجمعة، أن موجة الحرارة الشديدة التي شهدتها بلادها خلال صيف 2018، تسببت في وفاة 1500 شخص أغلبهم من المسنين.

وأشارت إلى أن فرنسا عاشت ثاني أكثر فصول الصيف ارتفاعًا في الحرارة طيلة تاريخها بسبب الاحتباس الحراري، ووصلت أعلى الدرجات في الفترة ما بين 24 يوليو/تموز و 8 أغسطس/آب، خصوصًا في الربع الشمالي الشرقي.

إلا أن عدد الوفيات المسجل هذا الصيف، أقل بـ 10 مرات من العدد الذي سجل في صيف 2003 حسب الوزيرة، حيث بلغ عدد ضحايا الحرارة المفرطة 15 ألف شخص، و6000 في 1976، و4700 ضحية في 1983، ثم 2000 وفاة سنة 2006 .

وفسرت الوزيرة هذا التراجع الملحوظ بأنه يعود لـ”الوقاية والتعبئة في جميع المجالات التي آتت أكلها، لكن يصعب للأسف تفادي إصابة الأشخاص الطاعنين في السن بمضاعفات”.