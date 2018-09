مقتل 4 أشخاص مع اجتياح الإعصار فلورنس شرق أمريكا (فيديو)

لقي أربعة أشخاص حتفهم بينهم امرأة ورضيعها بعدما سقطت شجرة على منزلهما في ويلمنجتون بولاية نورث كارولاينا في شرق الولايات المتحدة عندما اجتاحها الإعصار فلورنس اليوم الجمعة وأغرق الشوارع بمياه الأمطار الغزيرة مع ارتفاع كبير في منسوب مياه البحر.

وقالت الشرطة إن تلك أول وفيات مؤكدة تتصل بالإعصار، وإن والد الطفل نُقل إلى المستشفى.

وفي منطقة بيندر في نورث كارولاينا قالت السلطات إن امرأة لقيت حتفها بعدما أصيبت بأزمة قلبية ولم يتمكن المسعفون من الوصول إليها بعدما أغلق الحطام الناتج عن الإعصار الطرق. وقال مكتب حاكم الولاية إن شخصا رابعا قُتل في لينوير كاونتي صعقا بكهرباء مولد.

وقال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن من المتوقع أن يتوجه الرئيس دونالد ترامب إلى المناطق التي ضربها الإعصار فلورنس الأسبوع المقبل بمجرد التأكد من أن زيارته لن تعرقل أي جهود للإنقاذ.

وتباطأ الإعصار فلورنس بعد وصوله إلى اليابسة فيما يشير إلى أنه سيظل يضرب المنطقة بالسيول على مدى أيام.

واجتاحت المياه التي دفعها الإعصار معه من المحيط بلدة نيو بيرن.

وقال المسؤولون المحليون إنه جرى إجلاء أكثر من 60 شخصا، بينهم أطفال، فضلا عن حيوانات أليفة من فندق في جاكسونفيل في نورث كارولاينا بعدما أطاحت الرياح بأجزاء من السقف.

وقال روي كوبر حاكم نورث كارولاينا إن من المتوقع أن يغطي الإعصار نورث كارولاينا كلها تقريبا بمياه بارتفاع عدة أقدام.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن مركز الإعصار وصل إلى اليابسة عند الساعة 7:15 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1115 بتوقيت جرينتش) قرب بلدة رايتسفيل بيتش المتاخمة لويلمنجتون بولاية نورث كارولاينا، مصحوبا برياح بلغت سرعتها 150 كيلومترا في الساعة.

وقالت السلطات في بلدة نيو بيرن إنه جرى إنقاذ أكثر من 100 شخص من الفيضانات التي غمرت وسط البلدة.

وقال مسؤولو المرافق إن أكثر من 722 ألف منزل وشركة كانت دون كهرباء في نورث وساوث كارولاينا صباح اليوم الجمعة. وقالت شركات المرافق إن من المتوقع انقطاع الكهرباء عن الملايين وإن استعادة التيار قد تستغرق أسابيع.

وضعفت قوة العاصفة إلى إعصار من الفئة الأولى مساء أمس الخميس، قبل أن يصل إلى اليابسة.

وقد يتأثر قرابة عشرة ملايين شخص بالإعصار ووجهت أوامر لأكثر من مليون بإخلاء سواحل ولايتي نورث وساوث كارولاينا.

Boats are rocked by strong winds at New Bern harbor as Hurricane #Florence makes landfall in North Carolina. https://t.co/0jcUp7owyk pic.twitter.com/RABZLExdKZ

— ABC News (@ABC) September 14, 2018