السيول والأمطار تشردان 10 آلاف أسرة في السودان

غمرت السيول والأمطار والفيضانات، 3 محافظات، ودمرت 33 قرية كليًا وجزئيًا، وشردت 10 آلاف أسرة، وجرفت آلاف الأفدنة الزراعية، وتسببت بنفوق الآلاف من الماشية، في ولاية القضارف شرق السودان، على مدار اليومين الماضيين.

وأوضح حاكم ولاية القضارف، ميرغني صالح، أن “السيول، والأمطار، والفيضانات، غمرت محليات المفازة، والحواتة، والفاو بالمياه بشكل كامل”.

وقال:”تأثرت آلاف الأفدنة المزروعة بالفول السوداني، والذرة، والسمسم، ونفقت آلاف الماشية ، مضيفًا أن “التحدي الأكبر حاليًا يتمثل في توفير المأوى للمواطنين المتضررين، وإصحاح البيئة”.

وكانت السلطات السودانية طالبت يوم الخميس، القاطنين على ضفتي النيل الأزرق باتخاذ إجراءات السلامة والحيطة بعد تجاوز مناسيبه عند الحدود الإثيوبية، مستويات الفيضان بحوالي 109 مليارات متر مكعب.

وسجل نهر النيل الأزرق، مستويات قياسية في الفيضان بمحطة الديم على الحدود السودانية الإثيوبية لـ 719 مليار متر مكعب، متجاوزًا مستوى الفيضان الذي يبلغ 610 مليارات مكعبة.

وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، لقي 23 شخصًا مصرعهم بينهم 22 طفلًا، في غرق قارب وسط مجرى نهر النيل، شمال السودان، إثر تعطل محركه بسبب شدة الرياح والأمطار، كما أعلن السودان مصرع 43 شخصًا؛ جراء الأمطار والسيول في محافظات: الخرطوم، ونهر النيل، وكسلا، وغرب كردفان، والجزيرة ، منذ بدء موسم الأمطار.