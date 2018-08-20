إجلاء 140 ألف شخص في الصين جراء إعصار “رومبيا”

قامت السلطات الصينية اليوم الإثنين، بإجلاء حوالي 140 ألف شخص إلى مناطق آمنة، جراء إعصار “رومبيا”، الذي يمثل امتدادًا لسلسلة الأعاصير التي ضربت البلاد، منذ بدء فصل الصيف ووصلت إلى 18 إعصارًا، تسببت بخسائر مادية كبيرة.

وقالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا”، إن أكثر من 261 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وأكثر من 3 آلاف منزل تضررت، من إعصار “رومبيا”، الذي زادت شدته على وجه التحديد في مقاطعتي “شاندونغ” و”لياونينغ” شمال شرق الصين.

وأوضحت أن الخسائر الاقتصادية للإعصار سجلت 3.96 مليار يوان صيني “حوالي 578 مليون دولار”، مؤكدة إجلاء قرابة 140 ألف شخص من مقاطعتي “شاندونغ” و”ليانونينغ”.

وأجلت السلطات الصينية الأسبوع الماضي حوالي 200 ألف شخص من مدينة شنغهاي، جراء إعصار “ياغي”، حيث يعرف فصل الصيف، في البلاد بموسم الإعصارات.