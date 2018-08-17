الإعصار رومبيا يبلغ اليابسة في شنغهاي الصينية

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الإعصار “رومبيا” وصل إلى اليابسة في مدينة شنغهاي، المركز المالي للصين، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة مصحوبًا بريح شديدة وأمطار.

وقالت الوكالة إن شنغهاي أجلت 53 ألف شخص استعدادًا للإعصار.

وأفادت الوكالة بأن العاصفة، وهي الإعصار الثامن عشر الذي يضرب الصين هذا العام، بلغت اليابسة قبل قليل من الرابعة صباحًا بتوقيت الصين. وتوقعت أن يضعف الإعصار تدريجيًا مع تحركه نحو الداخل في اتجاه الشمال الشرقي.

والصيف هو موسم الأعاصير في الصين، غير أن عدد الضحايا تراجع بشدة في السنوات القليلة الماضية نتيجة التخطيط المبكر من جانب الحكومة الصينية وما تنفذه من عمليات إجلاء مبكر من مناطق الخطر المحتملة.