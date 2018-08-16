زلزال بقوة 4.7 يضرب مدينة شمال شرقي إيران

ضرب زلزال بقوة 4.7 على مقياس ريختر، صباح اليوم الخميس، مدينة “كلاته خيج” بمحافظة سمان الواقعة شمال شرقي إيران، بحسب ما أعلن مدير إدارة الأزمات بالمحافظة أحمد طاهري.

وقال طاهري لوكالة أنباء “فارس نيوز” الإيرانية، إنه “في الساعة 11 صباحًا و11 دقيقة و50 ثانية من صباح اليوم، ضرب زلزال بقوة 4.7 على مقياس ريختر مدينة كلاته خيج بمحافظة سمنان”.

وأضاف المسؤول الإيراني أن “السلطات الحكومية أرسلت فرقًا من منظمة الهلال الأحمر لمتابعة الأوضاع وتقديم المساعدة إن تطلب الأمر”.

ولم تكشف وسائل الإعلام عن حجم الأضرار والخسائر المحتملة الناجمة عن زلزال مدينة “كلاته خيج” التي تقع شمال قضاء شاهرود.