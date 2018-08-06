بعد أن استعاد قوته… الإعصار “هكتور” يتجه نحو ولاية هاواي

قال مسؤولون إن الإعصار هكتور استعاد قوته في شرق المحيط الهادي في وقت متأخر يوم أمس الأحد، وتحوّل إلى إعصار من الدرجة الرابعة مرة أخرى وتصاحبه رياح سرعتها 140 ميلًا في الساعة.

وأضاف مسؤولون أن الإعصار هكتور لا يزال على مساره وقد يضرب ولاية هاواي الأمريكية، التي تتكون من 19 جزيرة رئيسية، بحلول منتصف الأسبوع.

ووضعت بعض التوقعات الإعصار في مسار تصادم افتراضي مع بركان كيلاويا في الجزء الجنوبي من الجزيرة.

وكانت الحمم تنطلق من فتحات في الجهة الشرقية للبركان منذُ الـ3 من شهر مايو/أيار، بينما تنهار فوهة القمة.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير: إن الإعصار هكتور يقع على بعد نحو 1130 ميلًا جنوب شرقي جزيرة بيج ايلاند في هاواي.

وأوضح المركز أن الرياح القوية المصاحبة له تمتد لمسافة 30 ميلًا من مركز الإعصار مع رياح مدارية قوية سرعتها 74 ميلًا في الساعة وتمتد إلى 105 أميال.

وأشار المركز الأمريكي في نشرة له، مساء أمس الأحد، إلى أنه من المتوقع أن يكتسب الإعصار سرعة أكبر نحو الغرب باتجاه وسط المحيط الهادي، اليوم الإثنين.

ويتوقع المركز انخفاضًا تدريجيًا في قوة الإعصار بدءًا من اليوم الإثنين وحتى يوم الأربعاء المقبل.

وقال خبير أرصاد في مركز توقعات الطقس بكلية بارك ميريلاند، وهو مركز تابع لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إنه ليس مؤكدًا ما إذا كان الإعصار سيضرب الحافة الجنوبية لجزيرة بيج أيلاند أو سيمر بجوارها فقط.

ويختلف العلماء حول نتائج تزامن الأعاصير مع البراكين، بما في ذلك ما إذا كان انخفاض ضغط الجو يمكن أن يحفز انفجارًا بركانيًا.