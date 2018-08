ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 91 قتيلاً وأكثر من 200 مصاب (فيديو)

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرتي “لومبوك” و”بالي” في إندونيسيا، إلى 91 قتيلاً على الأقل و209 مصابين.

وكانت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في إندونيسيا، أعلنت أن زلزالاً قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرتي “لومبوك” و”بالي” في إندونيسيا.

وقالت الوكالة اليوم الاثنين إن الزلزال وقع في الساعات الأولى من مساء أمس الأحد وإن معظم القتلى سقطوا في الجانب الشمالي من “لومبوك” قرب مركز الزلزال.

وقال المتحدث باسم الوكالة سوتوبو بورو نوجروهو، إنه “من المتوقع ارتفاع عدد القتلى بشكل أكبر مع توافر مزيد من البيانات” مضيفًا أن عملية “جمع البيانات وجهود الإنقاذ مازالت مستمرة”.

Video shows the moment a 7.0-magnitude earthquake struck Indonesia's Lombok pic.twitter.com/fvUGUzsx6h

Guests at a mall in Indonesia panic after Magnitude 7.0 earthquake strikes country.#PrayForBali#PrayForLombok#PrayForIndonesia pic.twitter.com/42BelywpMH

— Lorraine Lopezs (@LorraineLopezs) August 5, 2018