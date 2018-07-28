تحذيرات من رياح عنيفة وأمواج عاتية.. الإعصار “جونغداري” في الطريق إلى غرب اليابان

المصدر: ا ف ب

تتوقع سلطات الأرصاد الجوية في اليابان أن يضرب إعصار قوي، مساء اليوم السبت، أو صباح يوم غد الأحد، غرب البلاد الذي تضرر في تموز/يوليو الجاري، بأمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وحوادث انزلاق للتربة.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، السبت، أن الإعصار “جونغداري” ترافقه رياح تتجاوز سرعتها 180 كيلومترًا في الساعة، يتقدم باتجاه هونشو كبرى جزر الأرخبيل.

و”جونغداري” الذي كان مركزه حوالي الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش على بعد 400 كيلومتر جنوب شرق طوكيو، يفترض أن يضرب شوغوكو، حيث أدت أمطار غزيرة، مطلع تموز/يوليو الجاري، إلى فيضانات وحوادث انزلاق للتربة أسفرت عن سقوط حوالي 220 قتيلًا.

وقبل وصول “جونغداري”، حذرت السلطات السكان من خطر هطول أمطار غزيرة وانزلاق للتربة ورياح عنيفة جدًا وأمواج عاتية، ودعت إلى عمليات إخلاء وقائية.

وقال المسؤول في وكالة الأرصاد الجوية ميناكو ساكوراي لصحفيين: “نريد أن يصغي الناس وخصوصًا في المناطق التي هطلت فيها الأمطار (في تموز/يوليو) إلى نصائح الإخلاء”.

وألغيت أكثر من 150 رحلة داخلية، حتى الآن؛ بسبب وصول الإعصار، حسبما أفادت وسائل إعلام يابانية.

وكانت الفيضانات في شوغوكو أسوأ كارثة تنجم عن أحوال جوية سيئة في اليابان منذ عقود، وما زال عدد من سكان المناطق التي تضررت فيها، يقيمون في ملاجئ أو في بيوت متضررة.