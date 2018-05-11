العثور على سمكة ذات أسنان بشرية قبالة ساحل ولاية أمريكية (صور)

عثر صيادون على سمكة غريبة الشكل تمتلك أسنانًا بشرية في ساحل ولاية كارولينا الجنوبية، حيث نشر خبراء الحياة البرية في قسم الموارد الطبيعية في ولاية كارولينا الجنوبية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة لسمكة مجهولة لمعرفة ما إذا كان الجمهور يستطيع التعرف عليها أم لا.

وجذب المنشور العديد من التعليقات، وكتب أحد الأشخاص تعليقًا على الصورة: “لدي قواطع وأضراس شبيهة بالإنسان للمساعدة في سحق طعامي، أنا أحب الجمبري والمحار مثلك”.

وخمن البعض أن السمكة هي sheepshead، ويبلغ طولها 89 سنتيمترًا ووزنها 10 كيلو جرامات، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكتب موقع Science ABC.com، أن السمكة لديها أسنان قاسية وقصيرة وتحمل تشابهًا مذهلاً مع أسنان الإنسان.

ولا أحد يعرف حقًا اسم السمكة، لكن اقترح البعض أن أسنانها تشبه أسنان الأغنام، ويمكن العثور على هذا النوع من الأسماك على الخليج وسواحل المحيط الأطلسي في الولايات المتحدة.