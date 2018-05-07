قد تكون الأكبر في العالم.. هبوط أرضي يحدث فجوة هائلة في نيوزيلندا (فيديو)

تسبب هبوط أرضي، حدث نتيجة الأمطار في مزرعة ألبان نيوزيلندية، بظهور فجوة أرضية هائلة، يقول الخبراء إنها قد تكون الأكبر على الإطلاق.

وظهرت الحفرة الغائرة، التي يعادل حجمها ملعبي كرة قدم، وعمقها يساوي مبنى مكون من 6 طوابق، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بالقرب من منطقة “روتوروا” بنيوزيلندا.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن خبير البراكين النيوزيلندي، براد سكوت، قوله إن الأمطار الغزيرة الأخيرة، قد تكون المسؤولة عن ظهور الحفرة الهائلة في الجزيرة الشمالية المعروفة بينابيعها الساخنة.

وأضاف: “تكون التجويف نتيجة هطول الأمطار على مدار الأعوام الـ40 أو الـ50 أو حتى الـ100 الماضية، وهطول الأمطار الغزيرة التي شهدناها في عطلة نهاية الأسبوع سرعت هذه العملية”.

وتابع: “يبلغ حجم أكبر حفرة غائرة شهدناها من قبل حوالي ثلث هذا الحجم، لذلك تعتبر هذه الحفرة هائلة بالمقارنة”.

من جانبه، قال المزارع النيوزيلندي، كولن تريمين، إنه سيضع سورًا جديدًا كبيرًا لمنع أبقاره من السقوط في الحفرة الناتجة عن تهالك الصخور.