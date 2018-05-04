إجلاء مئات السكان في جزيرة هاواي بعد ثوران بركان “كيلاوا”

أمرت السلطات الأمريكية بإجلاء مئات السكان من ولاية هاواي (أرخبيل جزر)، إثر ثوران بركان كيلاوا، بحسب ما أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الجمعة.

وطلبت السلطات من سكان منطقة ليلاني استاتس (تقسيم فرعي من مقاطعة بونا) بشكل رئيسي مغادرة منازلهم؛ كون ذلك التقسيم هو الأكثر تأثرًا بالثوران، لوجوده عند الصدع الشرقي السفلي لبركان كيلاوا.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن سيندي ماكميلان، المتحدثة باسم محافظ هاواي قولها “هناك ألف و700 شخص في ليلاني استاتس قيد الإجلاء”.

وبدأ ثوران بركان “كيلوا” مساء أمس الخميس، وعلى إثره تصاعدت الأبخرة والحمم البركانية على مسافات واسعة شملت مناطق سكنية.

من جهته، قال محافظ الولاية، ديفيد إيجي إنه أمر بـ”تعبئة الحرس الوطني للمساعدة في عمليات الإجلاء والأمن”.

وأضاف في تغريدة على “تويتر” قائلًا “أطالب جميع سكان ليلاني استاتس والمناطق المحيطة باتباع التعليمات.. أرجوكم تحضروا للحفاظ على سلامة عائلاتكم”.

ومنذ الإثنين الماضي، شهدت منطقة بركان كيلاوا مئات الهزات الأرضية كانت أشدها بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، وضربت جنوبي المخروط البركاني “بو وو” الواقع عند الصدع الشرقي لبركان كيلاوا.

ويعد بركان “كيلاوا” واحدًا من أكثر البراكين نشاطًا، ويقع في حديقة براكين هاواي الوطنية، غير أن معظم نشاط “كيلاوا” كان غير قابل للانفجار، وفق “سي إن إن”.