مدينة سعودية تدخل موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية (صور)

دخلت مزرعة زيتون في مدينة “الجوف” بالمملكة العربية السعودية، موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية كأكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم، لاحتوائها على أكثر من 5 ملايين شجرة.

وتسلّمت شركة الجوف للتنمية الزراعية، شهادة اعتراف من موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية؛ في حفل أقيم باحد فنادق العاصمة الرياض، أمس الأربعاء.

وأوضحت الشركة، بحسب حساب مشاريع سعودية الموثق على “تويتر”، أنها تمتلك مساحة 7730 هكتارًا مزروعًا بها 5 ملايين شجرة زيتون، فيما قامت “غينيس” بدراسة ما تقدمت به الشركة لتتأهل بعدها لدخول الموسوعة.

وبدأت الشركة عام 2009 فكرة التحول لزراعة الزيتون، بغرس 150 ألف شجرة، حتى تمكنت بعد ذلك من إنتاج 15 ألف طن من زيت الزيتون يخضع لعددٍ من الاختبارات للتأكد من جودته، ما أسهم في حصوله على ثماني شهادات في الجودة.

كما تمتلك الشركة أكبر مصنع ينتج زيت زيتون بالشرق الأوسط، فيما تستعد خلال العامين المقبلين لإنشاء مصنع لإنتاج الزيتون المخلل، وآخر لمنتجات العناية الشخصية.