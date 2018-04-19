زلزال بقوة 5.9 ريختر قرب محطة نووية جنوبي إيران (فيديو)

زلزال بقوة 5.9 ريختر قرب محطة نووية جنوبي إيران (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تعرضت إيران، اليوم الخميس، لزلزال بقوة 5.9 ريختر وقع قرب محطة نووية جنوبي إيران، وفقاً لما أفادت به تقارير محلية.

وقال التلفزيون الرسمي إن زلزالاً بقوة 5.9 درجة هز إقليم “بوشهر” في جنوب إيران وأنه لم ترد أي أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى، حتى الآن.

وذكر ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الزلزال ضرب مدينة “كاكي” في محافظة “بوشهر” وأدى إلى انزلاق جبل “جاشك” الملحي.

وتشكلت إثر الزلزال سحب من الغبار الملحي الصاعد من الجبال بسبب الزلزال، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو بثها ناشطون من المنطقة.

وذكر ناشطون أن العديد من سكان الدول العربية المجاورة لإيران شعروا بالزلزال الذي وصلت تأثيراته على ما يبدو لخارج الحدود الإيرانية.

وقالت صحيفة “النهار” الكويتية، اليوم، إن “تأثير الزلزال وصل إلى المناطق الساحلية في البلاد وبعض المباني شعر قاطنوها باهتزازها”.

بدورها قالت صحيفة “الصباح” الإلكترونية: “إن الزلزال قريب من الكويت والبحرين والسعودية شعر فيه اهالي المناطق القريبة من البحر”.

وتداول ناشطون عبر موقع “تويتر” مقاطع تظهر إخلاء بعض المناطق السكنية عقب الشعور بالهزة الأرضية، كان بعضها  في الخبر السعودية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً