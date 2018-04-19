زلزال بقوة 5.9 ريختر قرب محطة نووية جنوبي إيران (فيديو)

تعرضت إيران، اليوم الخميس، لزلزال بقوة 5.9 ريختر وقع قرب محطة نووية جنوبي إيران، وفقاً لما أفادت به تقارير محلية.

وقال التلفزيون الرسمي إن زلزالاً بقوة 5.9 درجة هز إقليم “بوشهر” في جنوب إيران وأنه لم ترد أي أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى، حتى الآن.

فيديو ثان يظهر تشكل سحبا من الغبار الملحي الصاعد من الجبال بسبب الزلزال pic.twitter.com/TNJ9h352DR — ايران بالعربية (@iranbilarabiya) April 19, 2018

وذكر ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الزلزال ضرب مدينة “كاكي” في محافظة “بوشهر” وأدى إلى انزلاق جبل “جاشك” الملحي.

وتشكلت إثر الزلزال سحب من الغبار الملحي الصاعد من الجبال بسبب الزلزال، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو بثها ناشطون من المنطقة.

انزلاق جبل جاشك الملحي في محافظة بوشهر على أثر زلزال بقوة 5.9 ضرب جنوبي ايران pic.twitter.com/wfyq99tuZb — ايران بالعربية (@iranbilarabiya) April 19, 2018

وذكر ناشطون أن العديد من سكان الدول العربية المجاورة لإيران شعروا بالزلزال الذي وصلت تأثيراته على ما يبدو لخارج الحدود الإيرانية.

وقالت صحيفة “النهار” الكويتية، اليوم، إن “تأثير الزلزال وصل إلى المناطق الساحلية في البلاد وبعض المباني شعر قاطنوها باهتزازها”.

بدورها قالت صحيفة “الصباح” الإلكترونية: “إن الزلزال قريب من الكويت والبحرين والسعودية شعر فيه اهالي المناطق القريبة من البحر”.

وتداول ناشطون عبر موقع “تويتر” مقاطع تظهر إخلاء بعض المناطق السكنية عقب الشعور بالهزة الأرضية، كان بعضها في الخبر السعودية.