متجهة إلى البحرين.. عاصفة رملية تضرب الكويت والسعودية (فيديو)

ضربت عاصفة من الغبار الشديد الكويت، اليوم الجمعة، أدّت إلى شبه انعدام للرؤية.

ودعت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية المواطنين والمقيمين، ولا سيما مرتادي المناطق البحرية، إلى أخذ الحيطة والحذر لعدم استقرار الحالة الجوية.

كما دعتهم إلى العودة فورًا إلى اليابسة أو الاحتماء فى الجزر إلى حين استقرار الحالة الجوية.

وبلغت سرعة الرياح نحو 70 كيلومترًا فى الساعة مع تحذير إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تزايدها لتنخفض معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر في بعض المناطق.

وأضافت الإدارة أن هناك فرصًا لأمطار متفرقة تكون رعدية، مع ارتفاع فى الأمواج البحرية يصل إلى أكثر من 7 أقدام.

وضربت ذات العاصفة الرملية شمالي شرق المملكة العربية السعودية (وبالأخص في حفر الباطن) وتستمر في التحرّك جنوبًا.

وفي مملكة البحرين، صدر تحذير من احتمال وصول العاصفة يوم غد السبت.

وتوقع مصدر بإدارة الأرصاد الجوية في وزارة المواصلات البحرينية أن تتأثر المملكة صباح يوم غد السبت بهبوب رياح شمالية غربية من نشطة إلى قوية السرعة وتصل إلى شديدة السرعة أحيانًا.

وأشارت التوقعات إلى أن الرياح تكون مصحوبة بالغبار، وقد يكون كثيفًا في البداية مع تصاعد الأتربة، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى 1000 متر أو أقل، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية لهذا الشهر.

وعادة ما تشهد المنطقة في هذه الفترة من السنة والتي تمتد حتى منتصف شهر آيار/مايو والمعروفة محليًا بـ”السرايات” بتقلبات جوية سريعة وذلك بسبب مرور منخفضات جوية بالإضافة إلى ارتفاع في درجات الحرارة السطحية لشبه الجزيرة العربية مما يساعد على تكون السحب الرعدية الماطرة والعواصف الترابية.