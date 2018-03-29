تحذير من “تسونامي” بعد زلزال قوي قبالة “بابوا غينيا الجديدة”

وقع زلزال شدته 6.9 درجة قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة “نيو بريتين” التابعة لـ”بابوا غينيا الجديدة” اليوم الجمعة، مما تسبب في التحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) للسواحل المحيطة.

ولم ترد بعد تقارير عن أضرار مادية أو بشرية من الزلزال الذي وقع على عمق منخفض قريبًا من الساحل على بعد 162 كيلومترًا تقريبًا من مدينة راباول.

وأصدر مركز التحذير من أمواج المد في المحيط الهادي تحذيرًا من حدوث (تسونامي) لساحل البلاد الذي يبعد 300 كيلومتر عن مركز الزلزال.

وقال المركز في تحذيره: “على الوكالات الحكومية المسؤولة عن المناطق الساحلية المهددة اتخاذ إجراءات لإبلاغ وتوجيه سكان المناطق الساحلية المعرضة للخطر.. ينبغي للأشخاص المقيمين في المناطق الساحلية المهددة أن يظلوا في حالة تأهب تحسبًا لصدور معلومات بشأن أمواج المد”.

وقالت السلطات الأسترالية إنه ليس هناك تهديد للساحل الاسترالي من الزلزال الذي ورد في بادئ الأمر أن شدته 7.2 درجة.

ولا تزال بابوا غينيا الجديدة، إحدى أفقر دول العالم، تعاني بعد شهر من تعرضها لزلزال شدته 7.5 درجة ضرب مناطقها المرتفعة الوعرة فقتل ما لا يقل عن 100 شخص بسبب انهيارات أرضية أدت إلى طمر قرى.