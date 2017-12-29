بالصور.. العثور على بيض ديناصورات عمره 130 مليون عام في الصين

عثر عمال في مدينة قانتشو الصينية على أكثر من 30 بيضة ديناصور متحجرة أسفل موقع بناء مدرسة إعدادية.

وقال علماء الآثار إن عمر البيض حوالي 130 مليون عام، وفقًا لما نقلته “بيبولز ديلي” الصينية الناطقة بالإنجليزية.

وكان العمال قد فوجئوا بوجود مجموعة من الحجارة بيضاوية الشكل أثناء تكسيرهم الأرض، فأبلغوا الشرطة على الفور لاشتباههم بأنها بيض ديناصور.

بدورها، أغلقت الشرطة موقع البناء وأخطرت الموظفين بمتحف المقاطعة.

وبحسب الخبراء من مقاطعة دايو، فإن بيض الديناصور المتحجر يعود للعصر الطباشيري، أي آخر فترة بعصر الديناصورات، موضحين أن الحطام الأسود الذي عثر عليه العمال بين البيض هو قشور متحجرة.