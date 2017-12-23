بالفيديو.. الضباب يخفي مدينة دبي وأبراجها عن العالم

بالفيديو.. الضباب يخفي مدينة دبي وأبراجها عن العالم

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

أخفى الضباب الكثيف الذي ضرب عدة مناطق في الإمارات منذُ ساعات الصباح الأولى ليوم السبت، مدينة دبي وأبراجها الشاهقة، مخلفًا صورًا وفيديوهات جميلة ونادرة للإمارة الخليجية لتجد طريقها سريعًا إلى التداول بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، في توثيق اللوحات الفنية الجميلة التي رسمها الضباب في المدينة المشهورة بأبراجها العالية بما فيها برج خليفة الأعلى في العالم.

وتظهر في بعض الفيديوهات والصور التي التقطت من الطائرة أو من الطوابق العليا للأبراج الشاهقة، طبقة كثيفة من الضباب تخبئ تحتها مدينة دبي بأكملها بينما تظهر النهايات العليا لبعض الأبراج من وسط ذلك الغطاء الضبابي الأبيض.

وبجانب ذلك التفاعل الفني اللافت مع المشاهد التي خلّفها الضباب، حضرت التحذيرات الرسمية والنصائح للسائقين ومرتادي البحر لتوخي الحيطة والحذر في تنقلاتهم مع وصول مستوى الرؤيا في بعض المناطق إلى 20 مترًا فقط.

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