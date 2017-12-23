بالفيديو.. الضباب يخفي مدينة دبي وأبراجها عن العالم

أخفى الضباب الكثيف الذي ضرب عدة مناطق في الإمارات منذُ ساعات الصباح الأولى ليوم السبت، مدينة دبي وأبراجها الشاهقة، مخلفًا صورًا وفيديوهات جميلة ونادرة للإمارة الخليجية لتجد طريقها سريعًا إلى التداول بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، في توثيق اللوحات الفنية الجميلة التي رسمها الضباب في المدينة المشهورة بأبراجها العالية بما فيها برج خليفة الأعلى في العالم.

شاهد | فيديو نشره حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم -ولي عهد دبي- يُظهر موجة من الضباب الكثيف، وهي تعبر أرجاء #دبي وسط أبراجها الشاهقة الشامخة؛ لتُضفي مزيدًا من الجمال والبهاء على “دانة الدنيا”. pic.twitter.com/gvqIhcTFlC — ناشيونال جيوغرافيك (@NatGeoMagArab) December 23, 2017

وتظهر في بعض الفيديوهات والصور التي التقطت من الطائرة أو من الطوابق العليا للأبراج الشاهقة، طبقة كثيفة من الضباب تخبئ تحتها مدينة دبي بأكملها بينما تظهر النهايات العليا لبعض الأبراج من وسط ذلك الغطاء الضبابي الأبيض.

وبجانب ذلك التفاعل الفني اللافت مع المشاهد التي خلّفها الضباب، حضرت التحذيرات الرسمية والنصائح للسائقين ومرتادي البحر لتوخي الحيطة والحذر في تنقلاتهم مع وصول مستوى الرؤيا في بعض المناطق إلى 20 مترًا فقط.

شاهد السحب المنخفضة وتشكل الضباب حاليا في دبي وفي وقت الظهر . #الامارات pic.twitter.com/8szKIklKfE — قروب الدرعي (@aldarei_group) December 23, 2017

الإمارات : شاهد الضباب من قمة برج خليفة في دبي عصر اليوم ، تصوير وليد البلوشي #مركز_العاصفة pic.twitter.com/zmAymJA2sz — مركز العاصفة (@Storm_centre) December 23, 2017