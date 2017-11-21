بالصور.. تصميم “كبسولة” للاسترخاء وسط ضوضاء المدينة

من وحي كبسولات الظروف القاسية كالغوّاصات والأكواخ الجبلية ومخابئ الكوارث، صممت أليس بليتون ضمن مشروع تخرجها من أكاديمية إيندهوفن للتصميم في هولندا، أكواخًا حضرية أطلقت عليها اسم كبسولة “موناد”، للهروب من الضجيج، عبر الحصول على قسط من الاسترخاء بين ضوضاء المدينة.

وشرحت بليتون: “الكبسولة تُعلق على شكل حرف L على سطح المبنى، ويُثبت جزء منها على السطح الخارجي وجزء على واجهة المبنى، حيث يمكنها احتواء خمسة أشخاص في الحمولة الواحدة، وتعمل على فصلهم عن ضغوطاتهم الحياتية والمهنية، حتى يُعيدوا انخراطهم مع بيئاتهم بطريقة أكثر إيجابية.

وتتألف الكبسولة الأسطوانية من 21 قطعة من الألياف الزجاجية الشفافة، والتي تسمح برؤية واسعة للبيئة الخارجية حولها، وكما وتصفي ضوء النهار بحيث يصلها ضوء جو هادئ.

وعن سبب تسميتها “موناد” كشفت بليتون نقلًا عن مجلة Dezeen للتصاميم الهندسية الأكثر تأثيرًا حول العالم وتصدر من لندن، أن المصطلح فلسفي ويعود للفيلسوف اليوناني بلوتينوس، ويعني “الأحادي أو الوحدة الواحدة”، والذي يتحدث عن عرض وجهات نظر مُختلفة.

واختتمت: “كل أحادي من شأنه أن يُقدم انطباعًا فريدًا من نوعه بين زحام المدينة، بحيث تُصبح الوحدات الأحادية لا حصر لها من وجهات النظر، وذلك عن طريق العيش في بيئة بنت مكانًا هادئًا من وجهة نظر مختلفة.”