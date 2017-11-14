بعد زلزال العراق.. أعنف 5 زلازل ضربت الدول العربية (فيديو غراف)

شهدت الدول العربية عدة زلازل عنيفة، أدت إلى مقتل الآلاف، وتدمير البنى التحتية

مارس 1956

تعرض لبنان لزلزال أسفر عن مقتل 134 شخصًا، وتدمير مئات المنازل

فبرابر 1963

تعرضت مدينة المرج القديمة في ليبيا إلى زلزال بقوة 5.3 درجة، أسفر عن مقتل 240 شخصًا

أكتوبر 1980

تعرضت ولاية الشلف الجزائرية لزلزال عنيف، خلّف دمارًا هائلاً، وقتَل 2600 شخص

ديسمبر 1982

ضرب زلزال شمال اليمن بلغت قوته 6 درجات، تسبب في مقتل 2800 شخص

أكتوبر 1992

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة العاصمة المصرية، أسفر عن مقتل 500 شخص

نوفمبر2017

ضرب زلزال المنطقة الحدودية بين العراق وإيران، وقتَل نحو 500 شخص، وأصاب الآلاف