بعد زلزال العراق.. أعنف 5 زلازل ضربت الدول العربية (فيديو غراف)

شهدت الدول العربية عدة زلازل عنيفة، أدت إلى مقتل الآلاف، وتدمير البنى التحتية
مارس 1956
تعرض لبنان لزلزال أسفر عن مقتل 134 شخصًا، وتدمير مئات المنازل
فبرابر 1963
تعرضت مدينة المرج القديمة في ليبيا إلى زلزال بقوة 5.3 درجة، أسفر عن مقتل 240 شخصًا
أكتوبر 1980
تعرضت ولاية الشلف الجزائرية لزلزال عنيف، خلّف دمارًا هائلاً، وقتَل 2600 شخص
ديسمبر 1982
ضرب زلزال شمال اليمن بلغت قوته 6 درجات، تسبب في مقتل 2800 شخص
أكتوبر 1992
ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة العاصمة المصرية، أسفر عن مقتل 500 شخص
نوفمبر2017
ضرب زلزال المنطقة الحدودية بين العراق وإيران، وقتَل نحو 500 شخص، وأصاب الآلاف