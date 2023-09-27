خبير جيولوجي: زلزال الحوز تسبب برفع قمم جبال أطلس الكبير 20 سم

كشف ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء والزلازل في المغرب، التابع لـ"المركز الوطني للبحث العلمي والتقني"، أن "زلزال الحوز تسبب برفع قمم جبال أطلس الكبير 20 سم،" متوقعاً أن يستمر هذا الارتفاع سنتيمترات أخرى خلال السنوات المقبلة.

وقال جبور لـ"إرم نيوز"، إن "عدد الهزات الارتدادية خلال الأيام الأولى التي أعقبت الزلزال فاقت 100 هزة يوميا، فيما يتم تسجيل حوالي 50 هزة بشكل يومي في الفترة الأخيرة".

ونوه إلى أنه "من المُطمئِن حدوث هزات ارتدادية تخفف الضغط تدريجيا وعلى مراحل"، مرجّحا استمرارها لشهور مقبلة.

وأوضح: "حدوث خلل في توازن المنحدرات الجبلية بمناطق الزلزال يَشي باستمرار الانزلاقات الأرضية والانهيارات الصخرية في المنطقة ولو بدون هزات ارتدادية"، فيما أوصى "بإزالة أي صخور ظاهرة في المنحدرات الوَعِرة لكونها ستسقط حتما، خاصة وأن المنطقة ستشهد قريبا نشاطا كبيرا لإعادة الإعمار. وستعرف المسالك الجبلية حركة دائمة".