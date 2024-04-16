محاكمة أب حاول تسميم طفلته الرضيعة بعد يوم من ولادتها

حُكم على رجل من ولاية جورجيا الأمريكية، أُدين بتسميم طفلته حديثة الولادة عن طريق إضافة "مضاد التجمد" إلى زجاجات الحليب الخاصة بها، بالسجن 50 عامًا.

وبحسب موقع "يو أس توداي" أفادت الشرطة بأن "كورتيس جاك أدين الأسبوع الماضي بمحاولة القتل من الدرجة الأولى على الأطفال، فيما يتعلق بمحاولة قتل طفلته حديثة الولادة في الـ2 من أكتوبر 202، بعد ثمانية أيام فقط من ولادتها.

وقالت المحققة الرئيسة في جريمة القتل، إن هيئة المحلفين أدانت جاك الخميس، بعد محاكمة استمرت أسبوعًا كاملًا.

مؤكدة أن القاضي حكم على جاك بالسجن 40 عامًا، تليها 10 سنوات من المراقبة.