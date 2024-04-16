محاكمة أب حاول تسميم طفلته الرضيعة بعد يوم من ولادتها
حُكم على رجل من ولاية جورجيا الأمريكية، أُدين بتسميم طفلته حديثة الولادة عن طريق إضافة "مضاد التجمد" إلى زجاجات الحليب الخاصة بها، بالسجن 50 عامًا.
وبحسب موقع "يو أس توداي" أفادت الشرطة بأن "كورتيس جاك أدين الأسبوع الماضي بمحاولة القتل من الدرجة الأولى على الأطفال، فيما يتعلق بمحاولة قتل طفلته حديثة الولادة في الـ2 من أكتوبر 202، بعد ثمانية أيام فقط من ولادتها.
وقالت المحققة الرئيسة في جريمة القتل، إن هيئة المحلفين أدانت جاك الخميس، بعد محاكمة استمرت أسبوعًا كاملًا.
مؤكدة أن القاضي حكم على جاك بالسجن 40 عامًا، تليها 10 سنوات من المراقبة.
وبحسب الشرطة، أنجبت الأم الطفلة في الـ24 من سبتمبر 2020، رغم أن زوجها أبدى رغبته مرارًا في إجهاضها.
وقالت الشرطة إنه بينما كانت والدة الطفلة في المستشفى بعد الولادة، أخذ جاك زجاجات حليب معبأة من ثدي الأم وسلمها إلى جدة الطفلة التي كانت ترعاها بينما تتعافى والدتها في المستشفى.
وقالت الشرطة في بيانها إنه في غضون أقل من 24 ساعة من شرب الطفلة للحليب، دخلت في حالة صحية خطيرة، واشتبه الأطباء في إصابتها بتسمم.
وبعد الفحوصات ثبتت إصابة الطفلة بتسمم مادة الإيثيلين جلايكول، وهي مادة كيميائية موجودة في مضاد التجمد الذي يستخدم عادة لفك الجليد عن محرك السيارات.
وعندما واجهت الشرطة جاك بشأن احتمالية تعرّض طفلته للتسمم، أخبر المحققين أنه هو من أضاف مادة مضادة للتجمد إلى حليب الأم.