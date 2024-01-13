رانيا يوسف تكشف تطورات حالتها الصحية

وأوضحت أنها كانت تعاني من بعض الآلام منذ فترة، وكانت تؤجل العملية إلى أن زاد الألم فذهبت إلى المستشفى وأجرتها، مؤكدة أنها أصبحت بخير وغادرت المستشفى، وستعود إلى عملها خلال أيام.

وكان الفنان شريف منير أعلن، أمس الخميس، خضوع مواطنته الفنانة رانيا يوسف لعملية جراحية، دون الكشف عنها.

وقال منير، خلال استضافته ببرنامج "أسرار النجوم" المذاع عبر إذاعة نجوم fm المصرية: "بقول لرانيا حمد الله على سلامتك لأنها عملت عملية أول امبارح، كان عندها مشكلة، وهي بتتماثل للشفاء وهتخرج من المستشفى".

وتحدث منير عن تعاونه مع رانيا يوسف في مسلسل "بقينا اتنين" قائلا: "رانيا ممثلة ملتزمة جدًا، وبتيجي في مواعيدها مبتتأخرش اتبسط بالشغل معاها، وأتمنى أكرره تاني".