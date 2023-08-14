نيوزيلندا ترفع ما تبقى من قيود "كوفيد-19"

تعتزم حكومة نيوزيلندا رفع آخر ما تبقى من القيود التي وضعتها لمنع تفشي "كوفيد-19" اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء، لتنهي بذلك العمل بقواعد كانت من بين الأكثر صرامة في العالم بعد مرور أكثر من 3 سنوات على وضعها.

وقالت وزيرة الصحة عائشة فيرال في بيان، اليوم الاثنين، إن الأفراد لن يضطروا اعتبارا من الثلاثاء إلى وضع الكمامات في مرافق الرعاية الصحية أو العزل لمدة 7 أيام بعد الإصابة بالفيروس.

وتابعت: "بينما يستمر تذبذب أعداد الحالات لدينا، لم نشهد وصول الأعداد إلى الذروة الكبيرة التي بلغتها معدلات كوفيد-19 العام الماضي. ويعني هذا بالإضافة إلى مستويات مناعة السكان أن مجلس الوزراء وأنا في وضع يسمح لنا برفع ما تبقى من شروط كوفيد-19 بأمان".

وألغت نيوزيلندا معظم القيود العام الماضي مع وصول معدلات التطعيم في البلاد إلى مستويات عالية ونجاح المستشفيات في اجتياز فصل الشتاء دون أن ترزح تحت عبء التعامل مع الحالات.