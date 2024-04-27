محامي خصم حليمة بولند يكشف تفاصيل جديدة (فيديو)

كشف محامي في قضية حليمة بولند، موكل بالدفاع عن خصم الإعلامية الكويتية، تفاصيل جديدة حول الخلاف الذي ظهر للعلن قبل يومين، ويتعلق بنزاع قضائي واتهامات تتعلق بتحريض على الفسق والفجور عبر صور ومقاطع فيديو.

وقال المحامي في مقاطع فيديو متداولة، إنه قرر الحديث بشكل علني حول القضية، بعد أن سبقته المحامية مريم البحر التي تدافع عن بولند، وتكلمت للجمهور عما جرى.

وأوضح المحامي أن القضية تتعلق بإرسال "بولند" من هاتفها الشخصي وعلى تطبيق "واتس أب" لموكله "صورًا ومقاطع فيديو مخلّة بالآداب العامة تضمنت التحريض على الفسق والفجور"، على حد وصفه.

وأثار الرد الجديد من المحامي مزيدًا من الجدل والانقسام حول القضية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يطالب متعاطفون مع "بولند" بكشف اسم خصمها أسوةً بكشف اسمها، رغم أن حُكم السجن الصادر بحقها ليس نهائيًا ويقبل الطعن.