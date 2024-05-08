تفرغت لتربيته.. وفاة والدة الفنان كريم عبد العزيز

توفيت سهير عبد العزيز والدة الفنان المصري كريم عبد العزيز، اليوم الأربعاء، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للفنان.

وأشار البيان إلى أنّ الجثمان سيشيّع غدا الخميس من مسجد "الرحمن الرحيم" في طريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء يوم الجمعة بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وأضاف البيان: "نهيب ونؤكد على الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا على حرمة الموت، وذلك بناء على طلب الأسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء".

وقالت نقابة المهن التمثيلية في بيان لها: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة والدة الفنان كريم عبد العزيز وتتقدم النقابة برئاسة د. أشرف زكي ومجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".