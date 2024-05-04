قورينا الليبية.. روائع الإغريق ترسم ملامح "أثينا أفريقيا" (فيديو إرم)

قورينا مدينة ليبية استحقت عن جدارة لقب "أثينا أفريقيا "، فهذه المدينة الوادعة تبدو للوهلة الأولى مثل حلم وردي أو قصيدة ساحرة نظم أبياتها البحر والجبل واللون الأخضر.

تدين للحضارة الإغريقية القديمة بسرها العميق، بدايةً من اسمها وليس انتهاء بمعابدها ذات الأعمدة البديعة وقلاعها ومبانيها المنحوتة بحجارة الإبداع، التي جعلت منها نسخة مصغرة من العاصمة اليونانية تشمخ بعنقها في القارة السمراء.

قبل الميلاد بقرون بعيدة، اعتاد التجار الإغريق التردد على السواحل الليبية، حيث أسسوا عدة مدن أو مستعمرات على الطراز اليوناني القديم، من دون أن يجدوا مقاومة تُذكر، لتصبح قورينا أقدم تلك المدن وأشهرها؛ إذ صمدت في وجه الزمن والغزاة وتوالي الحضارات، من إغريق ورومان وبيزنطيين وعرب، ثم تغيّر اسمها لاحقًا على المستوى المحلي لتصبح شحات.

تقع المدينة شمالي شرق ليبيا في منطقة الجبل الأخضر، ولم يكن اختيار موقعها عام 631 قبل الميلاد عشوائيا من جانب المهاجرين اليونانيين الذين قادهم الملك باتوس الأول منطلقا من جزيرة ثيرا اليونانية أو سانتوريني، فقد اتسمت بالخصب الشديد والهطول الدائم للأمطار حتى سميت بـ"المدينة ذات السماء المثقوبة"، لكن التغيرات المناخية أصابتها لاحقا بشح المياه وموارد الري؛ بسبب نضوب ينابيعها؛ ما يرجّح سبب تسميتها في العصور المتأخرة باسم شحات.

حورية تقتل أسدا

هناك أكثر من رواية وراء تسمية قورينا بهذا الاسم، لكن القصة الأكثر تداولا في هذا السياق أن حورية تحمل الاسم نفسه لشاهدها أبولو؛ أحد أشهر آلهة جبال الأوليمب الذي يرمز إلى الشمس والشعر والنبوءة، وهي تقتل أسدا فأعجب بجمالها وشجاعتها.