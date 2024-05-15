طائرة ترامب تتعرض لحادث تصادم في مطار بفلوريدا

تعرضت طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهي من طراز "بوينج 757"، لحادثة في مطار بفلوريدا، الأحد، بحسب مصدر مطلع.

ووقع الحادث بعد أن هبطت الطائرة في مطار "وست بالم بيتش" في حوالي الساعة 1:20 صباح يوم الأحد.

وقال المصدر إن جناح طائرة ترامب اصطدم بطائرة خاصة أثناء تحركها في مطار "وست بالم بيتش الدولي" في فلوريدا، يوم الأحد، وفق "رويترز".

وقالت إدارة الطيران الاتحادية، في بيان، إن الطائرة "بوينج 757" ذات الملكية الخاصة اصطدمت بطائرة خاصة متوقفة وغير مأهولة.

وأضافت إدارة الطيران أن الحادث وقع في منطقة بالمطار لا توجه فيها الإدارة الطائرات، مضيفة أنها تحقق في الأمر.

وعقد ترامب تجمعاً حاشداً في "وايلد وود" بولاية "نيوجيرزي" يوم السبت.