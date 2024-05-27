لطفي لبيب يعلق على أنباء اعتزاله بعد تدهور حالته الصحية
علّق الفنان المصري لطفي لبيب على أنباء اعتزاله بعد تدهور حالته الصحية، مشيرًا إلى أن لا أحد سيستعين بممثل فقد نصف جسده، في إشارة إلى إصابته بشلل نصفي.
وأوضح قائلًا "المتسائلين دايما، أنت هتعتزل؟ يعني أنتوا كلكوا نظر، مين يجيب ممثل طاير نصه؟ ما ينفعش، فأنا قانع جدا بما أنا فيه، وراض جدا باللي كتبهولي ربنا، راض بنسبة 100% وسعيد لأني كنت شغال كتير، وعامل 150 فيلما و380 عملا فنيا بما فيها الأفلام، دول كانوا واخدني تماما من بيتي" .
وكشف الفنان المصري عن مفاجأة فيما يتعلق بدور السائق "راضي" في الفيلم الشهير "عسل أسود " لأحمد حلمي، مشيرا إلى أن الفنان الراحل محمد شرف كان سيجسد الشخصية، لكن إصابته بوعكة صحية حالت دون ذلك.
وأوضح لطفي لبيب أنه وافق على تقديم الدور بشرط أن يحصل محمد شرف على أجره كاملا، كأنه هو من جسد الشخصية على الشاشة.
واشتهر لطفي لبيب المولود في 1947 بالأدوار الثانية فضلا عن دور الأب في الأفلام والمسلسلات التي شارك بها مثل "في محطة مصر" و"طير أنت" و"اللمبي". ويعد تجسيده لشخصية السفير الإسرائيلي في فيلم "السفارة في العمارة" مع الزعيم عادل إمام، نقلة نوعية في مسيرته الفنية، سواء على مستوى الشهرة أو الأجر المادي.
يذكر أن الفنان المصري كشف في لقاء تلفزيوني عن إصابته بجلطة في المخ عام 2017 نتج عنها شلل في ذراعه وقدمه اليسرى، وهذا هو سر ابتعاده عن التمثيل في السنوات الأخيرة.