لطفي لبيب يعلق على أنباء اعتزاله بعد تدهور حالته الصحية

علّق الفنان المصري لطفي لبيب على أنباء اعتزاله بعد تدهور حالته الصحية، مشيرًا إلى أن لا أحد سيستعين بممثل فقد نصف جسده، في إشارة إلى إصابته بشلل نصفي.

وأوضح قائلًا "المتسائلين دايما، أنت هتعتزل؟ يعني أنتوا كلكوا نظر، مين يجيب ممثل طاير نصه؟ ما ينفعش، فأنا قانع جدا بما أنا فيه، وراض جدا باللي كتبهولي ربنا، راض بنسبة 100% وسعيد لأني كنت شغال كتير، وعامل 150 فيلما و380 عملا فنيا بما فيها الأفلام، دول كانوا واخدني تماما من بيتي" .

وكشف الفنان المصري عن مفاجأة فيما يتعلق بدور السائق "راضي" في الفيلم الشهير "عسل أسود " لأحمد حلمي، مشيرا إلى أن الفنان الراحل محمد شرف كان سيجسد الشخصية، لكن إصابته بوعكة صحية حالت دون ذلك.