"تعالَ يا فقير".. إعلان مطعم سوري يثير غضبًا في مصر
أثار إعلان لمطعم سوري شهير في مصر، ردود فعل غاضبة من قبل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إعلان نشره على حسابه في "إنستغرام".
وكان المطعم، الذي اعتاد الترويج لوجباته الشعبية بعبارات مختلفة، أراد الترويج لوجبة يقوم بإعدادها، عبارة عن "شاورما" و"فتة دجاج"، علَّق على عرض الوجبة، بالقول: "تعال خد عرض النص متر شاورما لحم وفتة فراخ اتغدى بيه يا فقير".
وتسببت كلمة "يا فقير" في نهاية العبارة الترويجية، باستياء واسع من قبل مواطنين مصريين، واعتبروا أن إطلاق وصف "فقير" موجَّهٌ إليهم ويمثل "إهانة".
وإثر ذلك، انطلقت حملة غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي تندد بإعلان المطعم المعني، وتستنكر تعبيره.
وعلق أحد النشطاء: "مصدقتش البوست إلا لما شوفته بعينيا.. بتقول تعال اشتر يا فقير.. إيه أسلوب التسويق ده؟". فيما وصفت تغريدة الإعلان بأنه "إهانة علني رسمي فهمي نظمي"، في وقت عبر كثيرون عن انزعاجهم من الأسلوب المتبع.
ولم يصدر من المطعم أي توضيح لمقصده أو رد على حملة الهجوم عليه، رغم مرور يومين على الإعلان المثير للجدل.
ويمتلك المطعم، الذي يعمل تحت مسمى "كرم الشام" عدة فروع في مصر، ويحظى بشهرة واسعة فيها.