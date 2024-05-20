"تعالَ يا فقير".. إعلان مطعم سوري يثير غضبًا في مصر

أثار إعلان لمطعم سوري شهير في مصر، ردود فعل غاضبة من قبل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إعلان نشره على حسابه في "إنستغرام".

وكان المطعم، الذي اعتاد الترويج لوجباته الشعبية بعبارات مختلفة، أراد الترويج لوجبة يقوم بإعدادها، عبارة عن "شاورما" و"فتة دجاج"، علَّق على عرض الوجبة، بالقول: "تعال خد عرض النص متر شاورما لحم وفتة فراخ اتغدى بيه يا فقير".

وتسببت كلمة "يا فقير" في نهاية العبارة الترويجية، باستياء واسع من قبل مواطنين مصريين، واعتبروا أن إطلاق وصف "فقير" موجَّهٌ إليهم ويمثل "إهانة".