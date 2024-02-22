أغنية إسرائيلية تثير الجدل في "يوروفجن" بسبب هجوم 7 أكتوبر
أثارت أغنية إسرائيلية مشاركة في مهرجان الأغنية الأوروبية السنوي "يوروفجن"، حالة من الجدل، بعد تسريب كلماتها واكتشاف أنها تشير إلى هجوم 7 أكتوبر الذي أشعل الحرب في غزة.
ودفعت الكلمات المسربة للأغنية إدارة مهرجان "يوروفجن"، للتدقيق في الكلمات، خاصة وأنها تعرّف المهرجان على أنه فعالية غير سياسية، ويمكنها استبعاد أي منافس ترى أنه انتهك هذه القاعدة.
وكشف "اتحاد البث الأوروبي" الذي ينظم مسابقة "يوروفيجن" في بيان، أنه "بصدد التدقيق في كلمات الأغنية في عملية سرية بين الاتحاد وبين راديو كان حتى يتم اتخاذ القرار النهائي".
وأضاف الاتحاد: "إذا تم اعتبار أغنية ما غير مقبولة لأي سبب من الأسباب يتم منح سلطات البث فرصة لتقديم أغنية جديدة أو كلمات جديدة، وفقاً لقواعد المسابقة".
وتقدم المغنية إيدن جولان أغنية "مطر أكتوبر" في المهرجان الذي سيقام هذا العام في مدينة مالمو السويدية في الفترة من 7-11 مايو/ أيار المقبل.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إلى أن اتحاد الإذاعات الأوروبية (EBU) يدرس منع مشاركة أغنية "مطر أكتوبر" في مهرجان "يوروفجن" هذا العام، وهو ما أثار الغضب في إسرائيل.
وذكر "راديو كان" الإسرائيلي أنه يجري "حواراً" مع "اتحاد البث الأوروبي" بهذا الشأن.
وقال وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار في منشور على منصة "إكس" إن أي قرار باستبعاد "مطر أكتوبر" سيكون "فاضحاً".
ونفى أن تكون الأغنية سياسية قائلاً إنها "تعبر عن مشاعر الناس والوطن في الوقت الحاضر".