أغنية إسرائيلية تثير الجدل في "يوروفجن" بسبب هجوم 7 أكتوبر

أثارت أغنية إسرائيلية مشاركة في مهرجان الأغنية الأوروبية السنوي "يوروفجن"، حالة من الجدل، بعد تسريب كلماتها واكتشاف أنها تشير إلى هجوم 7 أكتوبر الذي أشعل الحرب في غزة.

ودفعت الكلمات المسربة للأغنية إدارة مهرجان "يوروفجن"، للتدقيق في الكلمات، خاصة وأنها تعرّف المهرجان على أنه فعالية غير سياسية، ويمكنها استبعاد أي منافس ترى أنه انتهك هذه القاعدة.

وكشف "اتحاد البث الأوروبي" الذي ينظم مسابقة "يوروفيجن" في بيان، أنه "بصدد التدقيق في كلمات الأغنية في عملية سرية بين الاتحاد وبين راديو كان حتى يتم اتخاذ القرار النهائي".