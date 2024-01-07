حفيدة أم كلثوم تقاضي "عالم الفن"

أكد محامي أسرة أم كلثوم المستشار ياسر قنطوش، السبت، أنه بدأ الإجراءات القانونية لمقاضاة شركة "عالم الفن" التي تملك حقوق ملكية جميع أغاني "كوكب الشرق"، بسبب رفضها تعديل العقد بما يتناسب مع القيمة "المادية للتراث".

وقال ياسر قنطوش في تصريح أدلى به لـ"إرم نيوز" أن العقد المبرم مع "عالم الفن" التي يملكها رجل الأعمال والمنتج محسن جابر، أصبح مجحفا وغير عادل وفقا للمتغيرات.

وأقيم، السبت، مؤتمر صحفي لجمعية المؤلفين والملحنين وبحضور أسرة الفنانة أم كلثوم بمقر نقابة الصحفيين بالعاصمة المصرية القاهرة، من أجل مناقشة حقوق الملكية الفكرية لتراث "كوكب الشرق"، حيث أعلنت جيهان الدسوقي حفيدة أم كلثوم عزمها مقاضاة شركة "عالم الفن".