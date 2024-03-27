رومي القحطاني.. أول سعودية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون (صور)
أعلنت عارضة الأزياء السعودية، رومي القحطاني، عن مشاركتها في النسخة المقبلة من مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2024، كأول سعودية تشارك في المسابقة التي ستقام في المكسيك، في سبتمبر/أيلول المقبل.
وقالت القحطاني عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: "يشرفني المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2024، هذي أول مشاركة للمملكة العربية السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون".
وتبلغ القحطاني من العمر 29 عاماً، وسبق أن شاركت في العديد من المسابقات العالمية، مثل ملكة جمال آسيا في ماليزيا، وملكة جمال العرب للسلام، وملكة جمال أوروبا، وملكة جمال الوحدة العربية، وملكة جمال الشرق الأوسط.
وتعرِّف القحطاني نفسها على أنها من مواليد عام 1995، وبأنها طبيبة أسنان بجانب كونها عارضة أزياء.
وتشارك الشابة السعودية في مسابقات الجمال بطولها البالغ 162 سنتيميتر، ووزن 55 كيلو غراماً.
وتحظى رومي بمتابعة مليون حساب في "إنستغرام"، وعدد كبير آخر من المتابعين في باقي مواقع التواصل الاجتماعي التي يغلب على محتواها فيها عرض الأزياء.
ولم توضح القحطاني إن كانت ستمثل بلدها في المسابقة العالمية بشكل شخصي، أم بصفة رسمية، فيما لم تعلن وزارة الثقافة ولا هيئاتها المتعددة المعنية بدعم قطاع الأزياء والفنون المشاركة في المسابقة.