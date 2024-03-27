رومي القحطاني.. أول سعودية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون (صور)

أعلنت عارضة الأزياء السعودية، رومي القحطاني، عن مشاركتها في النسخة المقبلة من مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2024، كأول سعودية تشارك في المسابقة التي ستقام في المكسيك، في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت القحطاني عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: "يشرفني المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2024، هذي أول مشاركة للمملكة العربية السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون".