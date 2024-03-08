شابة عمرها 65 عاما.. "باربي" تواصل تأثيرها على ثقافات العالم

تحتفل الدمية "باربي" بالذكرى السنوية الـ65 لظهورها، وهي تواصل تأثيرها على الثقافة البشرية والتي شملت مجالات عدة، على رأسها عالم الموضة، دون أن يخبو ألقها رغم مرور السنوات.

ويبدو أن الدمية باربي البالغة من العمر 65 عاما لا تعتزم ترك 250 وظيفة مختلفة تؤديها كدمية بلاستيكية رائعة تركت أقدامها الصغيرة بصمة ثقافية كبيرة في عالم البشر.

واستوحت روث هاندلر التي صممت في عام 1959، دمية باربي الأصلية من إنتاج شركة ماتيل بشعرها الأشقر المميز، وملابس السباحة باللونين الأبيض والأسود، والعينين اللتين تنظران جانبا، من ابنتها باربرا.

ومع احتفال باربي في عام 2024 بالذكرى السنوية الخامسة والستين لظهورها، يتم إنتاج الدمى بألوان متعددة وتصفيفات كثيرة للشعر وأبعاد مختلفة لشكل الجسم وغيرها من المواصفات.